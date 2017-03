Entidades assistenciais receberão doações do Judiciário de Nova Viçosa

A juíza Renata Guimarães da Silva Firme, da comarca de Nova Viçosa, acaba de confirmar que estará entregando benefícios advindos de acordos judiciais a seis entidades assistenciais da cidade e do Distrito de Posto da Mata, na próxima sexta feira, dia 31 de março. Em Nova Viçosa o encontro com os líderes das entidades acontecerá às 10h no próprio Fórum e em Posto da Mata, na sede da Guarda Mirim, na Avenida João Durval Carneiro, a partir das 14h.

No total serão beneficiadas seis entidades, sendo o Clube de Mães de Nova Viçosa, Escolinha de Futebol Bom de Bola, ONG Bicho Amigo, Associação Náutica, Guarda Mirim de Posto da Mata e Associação Esportiva Matense.

“A presença da população é importante para nós do Poder Judiciário e todos poderão conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos e projetos. Contamos com todos e deixamos as portas do Fórum Pedro Passos sempre abertas”, afirma a juíza Renata Guimarães. (Com colaboração de Gerson Leal)