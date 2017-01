Epidemia: Minas expande ações de controle de febre amarela para área que abrange 152 cidades

A área em alerta por febre amarela em Minas foi ampliada. Balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde elevou de 48 para 110 o número de casos suspeitos, com 20 deles considerados prováveis para a doença. No início da semana, quando o surto foi anunciado, eram 23 notificações. Dos pacientes que deram entrada nos serviços de saúde com suspeita da doença, 30 morreram e, destes, 10 têm a febre amarela como causa provável do óbito. Com a atualização dos números, subiu de 15 para 21 o total de cidades que já registraram casos, óbitos ou de epizotias (morte de macacos na zona rural, o que é indício da doença). Diante das novas notificações, o governo de Minas expandiu a rede de atenção aos 152 municípios que integram as quatro unidades regionais de Saúde com algum tipo de registro da doença: as macrorregiões de Coronel Fabriciano, Teófilo Otoni, Governador Valadares e Manhumirim. Para hoje, está marcada a visita do governador Fernando Pimentel às duas primeiras, onde está a maior parte dos casos. Às 10h, ele estará em Caratinga e, às 15h, em Teófilo Otoni.

O termo provável vem sendo adotado pela secretaria tanto para as notificações quanto para as mortes, em referência aos pacientes que apresentaram quadro clínico compatível com a doença e um primeiro exame laboratorial reagente para febre amarela. Para todos os casos, no entanto, a confirmação final depende de investigação epidemiológica, histórico de vacinação e dos deslocamentos dos pacientes. O aumento do número de casos e mortes investigados é visto com preocupação pela Secretaria de Estado de Saúde, mas com condições de controle. O subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde, Rodrigo Said, descarta a ocorrência de uma epidemia e afirma que todos os esforços estão sendo feitos para tratamento dos pacientes, investigação dos casos e combate ao vetor. Segundo ele, uma grande operação foi montada pela SES e municípios para atender a população na aplicação das doses e combate ao mosquito Haemagogus, que age como hospedeiro do flavivírus, micro-organismo que causa a febre amarela silvestre. “Integram a força-tarefa, equipes das secretarias de Saúde do estado e das prefeituras, bem como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, entre outros órgãos”, disse Said.

Nos municípios das regiões em alerta, o clima é de apreensão, apesar das ações de controle. Em Teófilo Otoni, moradores reclamam do tempo de espera e da falta de vacinadores para agilizar o trabalho. A prefeitura informou ter priorizado a estrutura de veículos e funcionários para atender à vacinação na zona rural e, por isso, na cidade, as filas enormes foram inevitáveis, segundo o secretário de Saúde, José Roberto Corrêa. A cidade tinha um estoque de 8 mil doses e já recebeu mais 150 mil para distribuir aos municípios na região. “A vacinação está ocorrendo dentro da necessidade técnica que determina como prioridade a população rural. Mas há um clima de preocupação na cidade, porque essa é uma doença que não deveria nem existir. Com isso, têm ocorrido grandes filas por causa desse alarme e há, inclusive, pessoas vacinadas buscando desnecessariamente o serviço, alegando que perderam o cartão de vacina”, disse Corrêa. (Informações: O Estado de Minas)