Equipe de Marcelo Angênica “bate cabeça” e vítima de grave acidente fica quase 9 horas sem atendimento em Itamaraju Estado de saúde do paciente é gravíssimo l Foto: Cocobongo

Pelo visto, apesar das promessas de início do seu governo, o prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica (PSDB), ainda não conseguiu alinhar-se com sua equipe do setor de saúde, tanto que nesta terça-feira, dia 17 de janeiro, um homem vítima de acidente, conforme denúncia da família, ficou por horas sem atendimento numa maca do Hospital Municipal, sem ao menos ser observado pelos médicos.

Valdiram Sampaio Rocha, de 32 anos, foi vítima de um grave acidente automobilístico ocorrido próximo ao distrito de Campo Alegre, interior do município, após cair de uma moto em que conduzia. Valdiram foi encontrado com ferimentos na região da cabeça e logo depois acabou socorrido por uma equipe do SAMU ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), onde teria que receber atendimento médico urgente.

O problema, segundo a família do rapaz, é que ele deu entrada no HMI por volta das 2h da madrugada, foi observado por profissionais e deixado em uma das salas e só voltou a ser atendido por um médico cerca de 9 horas depois. O Hospital Municipal de Itamaraju não possui leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com o quadro de saúde delicado e sendo diagnosticado com traumatismo craniano, um médico da unidade de saúde teria tentado fazer a entubação de Valdiram, o que possibilitaria a ventilação mecânica, mas não conseguiu. Desesperados os parentes chamaram a imprensa da cidade e disponibilizaram um vídeo, denunciando o descaso e apelando pela transferência de Valdiram para algum hospital melhor equipado da região.

O novo diretor do hospital, Evandro Meira, considerada uma pessoa esforçada, mas sem experiência para ocupar a função, teria tomado conhecimento da situação, mas sem relacionamento com a estrutura de saúde da região, não conseguiu a vaga para fazer a transferência.

O mais surpreendente porém, segundo a família do paciente, ainda estava por vir. Desesperados eles resolveram ir à Prefeitura falar diretamente com o prefeito Marcelo Angênica, que teria afirmado não ter sido informado sobre o problema e tampouco da necessidade de transferência do paciente, que naquele momento já estava entre a vida e a morte.

Pressionado, Angênica telefonou e conseguiu uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), contrariando completamente o seu discurso proferido no último mês de dezembro, quando anunciou seus novos secretários. Na época o novo prefeito disse que não era interessante para o município de Itamaraju, um dos mais problemáticos na área de saúde do baixo extremo sul, participar do consórcio regional de saúde. “Não é do meu interesse ficar transferindo pacientes daqui para Teixeira de Freitas. Precisamos viabilizar esses serviços aqui em nosso hospital”, disse.

As últimas informações dão conta que logo após chegar ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), Valdiram Sampaio Rocha, de 32 anos, foi levado direto para um dos leitos da UTI, mas o seu estado de saúde é gravíssimo. A demora no atendimento para um paciente com trauma de acidente, segundo os protocolos nacionais, pode agravar o seu estado de saúde, tornar lesões irreversíveis e até provocar a sua morte. (Por Ronildo Brito)