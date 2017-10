Equipes médicas e unidades de saúde de Alcobaça na luta contra o câncer de mama

Cuidar é um ato de amor, consigo mesmo e com o próximo. Com essa filosofia, todas as unidades de saúde do município de Alcobaça estão em tom cor de rosa. Todos na luta contra o câncer de mama. Esse é o lema dos profissionais de saúde.

A cor rosa está presente nos laços, nas fitas, nos balões, nos cartazes, nos panfletos e nas camisas dos funcionários da rede pública de saúde de Alcobaça. A conscientização sobre os cuidados necessários ao diagnóstico da doença está em cada canto.

Os profissionais estão vestindo, literalmente, a camisa da campanha do Outubro Rosa. A iniciativa foi dos próprios funcionários com o objetivo de despertar a preocupação para o câncer de mama.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Robson Mattos, ao longo de todo este mês, os pacientes estão sendo orientados nas unidades básicas de saúde sobre os riscos do câncer de mama e o impacto na vida e quem é diagnosticado com essa doença. “Nosso principal objetivo é intensificar as informações sobre acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, visando à redução da mortalidade. Por isso, as mulheres com idade na faixa do grupo de risco devem fazer o auto-exame e procurar um médico, no caso de surgimento de nódulos nos seios. As cartilhas e as palestras orientam sobre esses procedimentos e sobre os cuidados necessários”, explica.