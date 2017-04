Era acusado de matar a mãe: Ex-presidiário é assassinado a tiros em Prado

Na noite deste sábado, dia 15 de abril, policiais da 88ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atuam no Pelotão do Prado, foram informados através do telefone 190, acerca de um crime de homicídio que havia acabado de acontecer na Rua Muritiba, Bairro São Brás, um dos maiores e mais populosos da cidade.

Chegando ao local os militares depararam-se com o corpo de Sávio Costa Silva Santos, com marcas de tiros e já sem sinais vitais. Testemunhas disseram que a vítima caminhava na via pública, quando foi abordado por dois homens, sendo que um deles sacou a arma e efetuou os disparos à queima roupa. Logo depois os pistoleiros fugiram sem deixar pistas.

Segundo a polícia, Sávio é ex-presidiário e era apontado como autor do assassinato da própria mãe. Após guia assinada pelo delegado Kleber Gonçalves, titular da Polícia Civil no município do Prado, o corpo foi removido ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. Autoria e motivação do crime são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)