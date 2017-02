Esclarecido homicídio consumado em Teixeira de Freitas

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, liderada pela delegada Valéria Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin, chegou na autoria do crime de homicídio consumado que vitimou Lucas Miranda Carvalho, fato ocorrido na manhã do dia 16 de dezembro de 2016, por volta das 08h45, na Rua Itajuba, Bairro Luis Eduardo Magalhães.

O fato inicialmente tratada pelo delegado Charlton Fraga, como lesão corporal seguida morte, contudo, após o desenvolvimento das investigações realizadas pelo núcleo de homicídios, foi localizado uma testemunha presencial, que forneceu elementos a respeito da motivação e do modo como o crime foi praticado, apontando como autor do crime um adolescente, que matou a vítima porque a mesma teria furtado uma bicicleta sua semanas antes do fato ocorrido.

Sendo certo que, o autor, aproveitando-se do descuido da vítima, agrediu a mesma com pedradas na cabeça até provocar sua morte, ficando comprovada a sua vontade de matar.

Após modificar o procedimento, o adolescente foi localizado pela Equipe da Polícia Civil e conduzido à sede da Polícia Civil, negou a autoria do delito em suas declarações. O procedimento encontra-se em fase de conclusão aguardando os laudos periciais a serem encaminhados pelo DPT local, sendo representado pela delegada Rina Andrade, integrante do Núcleo de Homicídios, a internação provisória do adolescente infrator. (Da redação TN)