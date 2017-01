Escrivão da Polícia Civil é assassinado às margens da rodovia BR-101

O escrivão da Polícia Civil, José Carlos, foi encontrado morto a tiros na manhã desta quarta-feira (25) na localidade conhecida como Palestina, próximo a São José da Vitória, região sul da Bahia.

O escrivão dava plantões nas cidades de Itabuna, Arataca, São José da Vitória e região de Camacã. Ele foi morto fora do carro.

Segundo informações, minutos antes do crime ele foi visto discutindo com um outro homem, ao lado do seu veículo, parado no acostamento da BR-101. A polícia agora vai investigar se o crime possui ligação com a sua profissão ou se foi por outra motivação. A arma do policial foi levada.

Amigos e colegas de profissão lamentam a morte de José Carlos que era muito querido por todos. Uma força tarefa já foi designada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), para investigar o crime. Um suspeito já teria sido identificado. (Da redação TN)