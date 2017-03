Esfregou a arma no rosto da vítima: Polícia Civil elucida assassinato e prende homicida em Teixeira de Freitas

Nesta quinta-feira, dia 23 de março, o Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT) da 8ª COORPIN, coordenado pela delegada Valéria Chaves, finalizou os trabalhos investigativos acerca do homicídio que vitimou Marcelo Ferreira Lopes, de 27 anos de idade, natural de Itamaraju, morto no cruzamento das ruas Ferreguete e Beira Rio, no Bairro Jerusalém, próximo da casa onde vinha residindo em companhia da namorada. Marcelo foi morto após discussão em um bar.

A equipe do Núcleo de Homicídio e Tráfico, liderada pelo delegado Manoel Andreetta, realizou os trabalhos no local do crime, levantou as informações e, já nesta quinta-feira (23), iniciou diligências e conseguiu chegar à motivação e autoria do crime. As investigações constataram que a vítima fatal discutiu com um indivíduo identificado como Mateus Jesus, de 18 anos de idade. Então, após discussão, Mateus chamou o seu irmão, que foi o autor dos disparos. Trata-se de João Marcos Cavalcante da Silva, 21, morador da rua Rua Paulo Afonso, no Castelinho, bairro vizinho de onde aconteceu a execução.

Durante investida da Polícia Civil, o delegado Ricardo Amaral, de plantão na 8ª Coorpin, questionou ao João Marcos acerca do crime, e ele assumiu a autoria, relatando os detalhes da ação. João Marcos foi preso e conduzido à sede da 8ª COORPIN, onde o caso foi apresentado ao delegado Manoel Andreetta, atual titular de Teixeira de Freitas. O delegado orientou a equipe para que a arma do crime fosse localizada, e após diligências, os investigadores encontraram o revólver Taurus, calibre 32, com 04 munições deflagradas, n° 170334. A arma foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT).

Outras perícias complementares poderão ser solicitadas pela Polícia Civil, inclusive exames de micro comparação balística. O delegado Ricardo Amaral finalizou o procedimento e flagranteou João Marcos por crime de homicídio qualificado, conforme o Artigo 121 do Código Penal Brasileiro (CPB). Por enquanto o homicida encontra-se custodiado na carceragem da Polícia Civil, mas não é descartada a sua transferência ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde deve aguardar julgamento popular.

Antes de executar o itamarajuense Marcelo Ferreira Lopes, de 27 anos de idade, com três tiros nas costas, segundo testemunhas, João Marcos esfregou o revólver no rosto da vítima. (Por Ronildo Brito)