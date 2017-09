Especialistas ambientais se reunirão nesta terça (26) para definição do Simpósio das Águas em Teixeira de Freitas

As Câmaras de Vereadores de Itanhém, Medeiros Neto, Teixeira de Freitas e Alcobaça promoverão nesta terça-feira, dia 26 de setembro, no plenário Francistônio Alves Pinto, da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, a partir das 09h, a reunião especial para a assinatura do Protocolo de Intenções que entre si celebram a definição das Leis de Implementação do Programa de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Itanhém.

Esta é a 8ª reunião do gênero e visa, sobretudo, formalizar o tratado de trabalho para a realização do 1º Simpósio das Águas com o tema: “Governança da Água – Desafio para Integração do Extremo Sul no Presente e Futuro”, previsto para acontecer em março de 2018, em Teixeira de Freitas. As reuniões anteriores que sistematizaram o projeto ocorreram em 8 de abril, 12 de maio, 10 de junho, 14 de julho, 7 de agosto, 28 de agosto e a última foi em 11 de setembro. Vereadores, autoridades e especialistas ambientais vêm trabalhando no tratamento jurídico dos recursos hídricos, planejamentos científicos, relatórios técnicos e captação de recursos para revitalizar nascentes e todo o leito do rio Itanhém.

Na sessão ordinária de quinta-feira do último dia 21 de setembro, os vereadores teixeirenses Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), Marcílio Carlos Goulart (PT), Valci Vieira dos Santos (SD), Erlita Conceição de Freitas (PT), Ronaldo Alves Cordeiro (PSC) e Wildemberg Soares Guerra, o “Sargento Berg” (PSDB), tiveram aprovado no plenário do Poder Legislativo, o Requerimento nº 23/2017, oficializando a realização da Reunião Especial, na manhã desta terça-feira (26/09). (Por Athylla Borborema).