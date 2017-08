Esporte e Lazer: Um domingo diferente em Teixeira de Freitas

Quem passou pela Getúlio Vargas no último domingo (20), principal avenida de Teixeira de Freitas, notou algo diferente, pois no lugar de carros e caminhões a via pública foi tomada por pedestres e famílias inteiras, que participaram do projeto ‘’DOMINGO É LAZER’’, uma ação desenvolvida pela Prefeitura de Teixeira de Freitas por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O projeto tem por objetivo, proporcionar mais lazer para a cidade de Teixeira de Freitas e vai ser adotado todos os domingos das 7h30 às 14h, onde um trecho de mil metros da Getúlio Vargas será fechado, dando exclusividade para pedestres e ciclistas.

No eventos teste muitas famílias teixeirenses participaram levando suas crianças e seus animais de estimação para um passeio na cidade, onde puderam brincar e realizar atividades físicas e de lazer.

Segundo o secretário de Esporte, Andersom Pinto, o ‘’DOMINGO É LAZER’’ faz parte da agenda positiva do esporte que teve início neste segundo semestre onde várias ações serão implementadas para o benefício da comunidade na área de esporte e lazer e muito em breve o projeto será estendido para os bairros da Cidade.

A ação contou com a parceria da Policia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretarias Municipais. No próximo domingo a avenida volta a ficar fechada para que a população possa aproveitar e participar das atividades, proporcionadas pelo evento que deve entrar definitivamente no calendário de ações semanais da Prefeitura de Teixeira de Freitas. (Da redação TN)