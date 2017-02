Está Chegando mais um “Rebanhão de Carnaval” da Igreja Católica em Teixeira de Freitas Bispo Dom Carlos deve participar do evento

A Igreja Católica, por meio da Renovação Carismática de Teixeira de Freitas, está preparando mais um “Rebanhão de Carnaval”, evento que já é tradição no município e acontece há mais de 15 anos.

O evento é voltado para os católicos e todos que decidem ter uma experiência diferente neste período de carnaval e também vem se tornando uma opção para os que trocam a folia por um encontro espiritual com Deus.

Neste ano terá início no sábado, dia 25, às 17h30, na quadra coberta do Clube Jacarandá, com realização de missas e louvores durante todos os dias de carnaval.

Diversos palestrantes e celebrantes são aguardados em mais um Rebanhão na cidade de Teixeira de Freitas, e segundo os organizadores, deve contar com um público flutuante de 10 mil pessoas.

Também é esperado que Bispo Dom Carlos participe do evento, sendo uma das suas últimas celebrações em encontros da Igreja Católica no município, já que ele foi nomeado Bispo da Diocese de Itabuna e está administrador diocesano de Teixeira de Freitas/Caravelas até o mês de Abril, quando se despedirá definitivamente do extremo sul. (Da redação TN)