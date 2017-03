Estado investirá R$ 4,3 milhões na duplicação de adutora, diz Josias Gomes à comitiva vereadores

Ao serem recebidos em audiência na Secretaria de Relações Institucionais (Serin) do Estado da Bahia os 8 vereadores do município de Tanquinho receberam do secretário Josias Gomes uma boa notícia.

“Anuncio a vocês que nesta sexta-feira (24) será conhecido – com a abertura dos envelopes com as propostas – o nome da empresa vencedora da obra de duplicação da adutora de água que abastece os municípios de Tanquinho, Santa Bárbara, e Santanópolis. O governo do Estado está investindo R$ 4,3 milhões nessa importante ação que beneficiará mais de 45 mil moradores desses 3 municípios e parte de Feira de Santana”, afirmou Josias Gomes.

A informação foi confirmada por Euvaldo Santos Neto, gerente regional em Feira de Santana da Embasa – que promove esta licitação. “A adutora atual tem tubulação de 200 milímetros e a nova será feita com tubos de 400 mm, o que aumentará a vazão da distribuição de água para os municípios de Tanquinho, Santanópolis, e Santa Bárbara, atendendo ainda toda a zona rural da região norte de Feira de Santana”, informa Euvaldo Neto.

Segundo ele, o prazo de conclusão da obra é de 6 meses após a assinatura da ordem de serviço com a empresa vencedora da licitação. “Estará pronta até o final deste ano de 2017. Com a duplicação vamos garantir um melhor abastecimento para toda essa região da Bahia”, conclui o gerente da Embasa.

Participaram da audiência na Serin, 8 dos 9 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Taquinho: José Luiz dos Santos Reis (PT), Romildo de Jesus Oliveira (PMDB), Getúlio Oliveira de Santana (DEM) – presidente da Câmara Municipal –, Martinho Ferreira da Silva (PTN), João Ferreira Lima Neto (PTN), Ricardo José de Oliveira Santos (PRB), Gervásio Antônio Macário da Silva (PR), e Leila Cristina Costa Cordeiro (PSB).

Os vereadores agradeceram ao secretário Josias Gomes pela importante ação do Estado em fornecer mais água à região de seus municípios e aproveitaram para fazer outras reivindicações para Tanquinho. Entre elas, a construção de 3 barragens de porte médio, a limpeza de aguadas e barreiros, a perfuração de poços artesianos, e o envio, emergencial, de carros pipa.

“Também solicitei a revitalização – limpeza e pavimentação dos arredores – do açude localizado no bairro José Jailton”, informa a vereadora Leila Cordeiro. (Da redação TN)