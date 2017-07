Estrategista: “Pingo” volta a ser preso com pequena quantidade de droga em Teixeira de Freitas

No fim da manhã desta quinta-feira, dia 20, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), estava fazendo rondas de rotina no Bairro Vila Vargas, região central da cidade, quando avistou um suspeito, que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou despistar os policiais. Com o suspeito, que é um velho conhecido da polícia pela prática de tráfico de drogas, foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecente.

O fato ocorreu na Rua Abílio Alves Fernandes, no Bairro Vila Vargas, por volta das 11h. Após revista pessoal, os militares encontraram com o suspeito, cinco pedras de crack, R$ 93,00 em espécie e um celular. O acusado foi identificado como Fabrício Gomes dos Santos, o “Pingo”, de 27 anos, que é morador do referido bairro.

Segundo os militares, Fabrício possui várias passagens pela prática de comercialização de entorpecentes, mas depois que foi preso diversos vezes, passou a usar a estratégia de sempre portar pequenas quantidades de drogas, o que faz, com que, quando abordado, ele justifique que é para o seu uso pessoal.

Mas, por esses últimos dias ele já havia sido abordado diversas vezes, e em todas a abordagens, estava em posse de pequenas quantidades do entorpecente. Os militares deram voz de prisão ao acusado, que foi conduzido à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde foi apresentado ao delegado Ricardo Amaral, de plantão na unidade, para as devidas providências. (Por Ronildo Brito)