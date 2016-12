Estrelas Azuis vencem de goleada as Estrelas Vermelhas no natal esportivo de Caravelas

Mais uma edição do jogo das estrelas “Azul e Vermelha” ocorreu neste ultimo sábado (24/12), na cidade de Caravelas. O evento esportivo entre as duas equipes acontece há 11 anos sob o comando de Milton Carlos e Rafael Koroa. A equipe comandada por Milton Carlos derrotou a equipe comandada por Rafael Koroa. Muitos desportistas compareceram no CTC para assistir a 11ª edição do Jogo das Estrelas, que teve inicio às 10h.

Antes da partida os jogadores fizeram uma corrente de oração, pela intenção dos jogadores e comissão técnica da Chapecoense, e jornalistas vitimas do acidente aéreo com o avião da Lamia. A equipe dos amigos de Rafael Coroa contou com reforços Bi-Campeões do Intermunicipal por Itamaraju, Cafe, Tina, Beto de Helvécia e, Ricardo Paraíba, profissional que joga no México.

Já na equipe dos amigos de Milton Carlos, teve a participação dos jogadores profissionais Wille do Vitória da Bahia, Marion do Atlético Mineiro, além do Corneta e Diegão. A equipe dos amigos de Rafael Koroa com um meio de campo criativo de toque de bola tinha o maior volume de jogo, mas quem finalizou mais, foi a equipe dos amigos de Milton Carlos, no entanto, Kiko roubou a bola e puxou um contra ataque com Café, que tocou para Beto de Helvécia que deixou de calcanhar caprichosamente dentro da grande área para Rafael Cabeção pegar de primeira e abrir o marcador para as Estrelas Vermelhas.

Logo em seguida veio o gol de empate das Estrelas Azuis em uma cobrança de penalidade executada pelo artilheiro Milton Carlos, daí pra frente o jogo ficou emocionante com os atacantes inspirados e fazendo um show de gols, Ricardo Paraiba marcou um, Beto de Helvécia também marcou um para as Estrelas Vermelhas e aí às Estrelas Azuis marcaram com Marion, Willier marcou um, Marcelo Abidias marcou um e Milton Carlos marcou dois gols e concluiu com um placar de 5 x 3.

No segundo tempo as Estrelas Vermelhas sentiram o Cansaço, enquanto às Estrelas Azuis tinha nos jogadores Willier e Marion um bom preparo físico. Várias alterações foram processadas nas duas equipes, aumentando o poder de finalização da equipe comandada Milton Carlos.

Após o encerramento da partida foi entregue a equipe vencedora, o Troféu Virgilio Ferreira “Carrasco” um homenagem póstuma ao grande futebolista caravelense. Às Estrelas Azuis assim que receberam o troféu repassaram para Tetê, filha do saudoso Carrasco como ficou conhecido na comunidade esportiva. Os jogadores das duas equipes e várias pessoas da comunidade caravelense doaram cerca de 300 quilos de alimentos não perecível que foram entregues para o Lar dos Idosos Mãe Nina de Caravelas.

O Jogo das Estrelas encerram as atividades esportivas deste ano de 2016 em Caravelas. A equipe das Estrelas Azuis contou com os seguintes jogadores: Wiliam, Igor Malacarne, Marcelo Abidias, Diegão, Rony, Corneta, Roberto Churrasquinho, Milton Carlos, Marinho, Biel, Wagener, Lelinho, Mecias, Bote, Pai Degua, Marion e Willier.

A equipe das Estrelas Vermelhas contou com os seguintes Jogadores: Léo, Rafael Cabeção, Marcão, Tina, Café, Zé Luiz, Ricardo Paraíba, Nico, Ney, Fabio da JB, Renato, Roberto, Rafael Koroa, Gabizão, Wagão, Kiko, Gê, Franklin e Beto de Helvécia.

O arbitro da partida foi o Alexandre Otoni auxiliado por Paulo Roberto e Carambola. Os jogos das estrelas tiveram o apoio da Prefeitura Municipal de Caravelas, de Pit Pit e Dona Taninha, com cobertura da Rádio Pica Pau através do vibrante narrador esportivo Osmar Guarnelles, do repórter Ataíde Ferreira e do comentarista Anderson Lima. Após a partida uma confraternização foi realizada no Clube da AABB. (Da redação TN).