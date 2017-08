Estudantes ocupam sessão por “passe livre” em dia de intensa votação na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas realizou uma sessão movimentada na manhã desta quarta-feira (16/08), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), onde os vereadores promoveram discursos acalorados, discutiram e aprovaram emendas a Projetos de Lei em tramitação nas comissões permanentes. Ainda aprovaram 2 Projetos de Lei que já tramitavam na casa, apreciaram outros três Projetos de Lei, aprovaram 9 pedidos de providências e 19 indicações legislativas propondo obras públicas para vários pontos do município.

Um dos pontos altos da sessão plenária foi o uso da tribuna pela estudante universitária Letícia Ferreira da Silva (da UFSB), que se pronunciou sobre o passe livre. Os estudantes do Campus Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia e da Escola Municipal Ruy Barbosa que se aglomeraram no plenário durante a sessão plenária, estão alegando que o aumento da passagem do transporte coletivo para R$ 3,10 foi abusivo e ainda estão protestando contra a suspensão do passe livre para o estudante que está sem operacionalidade há quase 8 meses, mesmo o repasse tendo chegado todo mês, além da reclamação da falta de pontos de ônibus estruturados na cidade.

Os vereadores aprovaram o Projeto de Lei nº 18/2017, de 13 de março de 2017, de autoria do vereador Jonathan de Oliveira Molar (SD), que dispõe sobre a implantação de medidas de informações e proteção a gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Teixeira de Freitas. E também aprovaram o Projeto de Lei do Legislativo nº 19/2017, de 13 de março de 2017, de autoria do vereador Ronaldo Alves Cordeiro (PSC), que institui o Programa “Adote uma Nascente” no município de Teixeira de Freitas.

Os vereadores apreciaram e encaminharam para as comissões permanentes, o Projeto de Lei nº 21/2017, de 03 de Agosto de 2017, de autoria dos vereadores Jonathan de Oliveira Molar (SD), José Mendes Almeida Cruz (PSDB) e Marcos Gusmão Pontes Belitardo (PHS), que dispõe sobre a regulamentação do transporte alternativo de passageiros em veículos tipo “Van” e similares com capacidade mínima para 7 pessoas abordo para não competir com o táxi e nem com o mototáxi no município de Teixeira de Freitas.

Foi apreciado, discutido e encaminhado às comissões permanentes, um Projeto de Lei nº 22/2017, de 14 de Agosto de 2017, de autoria do vereador Marcílio Carlos Goulart (PT), que altera o parágrafo único da Lei Municipal n° 18/87, de 15 de setembro de 1987, que dá o direito ao idoso com apenas a Carteira de Identidade ter acesso aos ônibus coletivos urbanos sem a necessidade de adquirir um cartão eletrônico especifico.

A mesa diretora apresentou e os vereadores apreciaram o Projeto de Lei nº 23/2017, de 15 de Agosto de 2017, que dispõe sobre a concessão de uniformes aos servidores públicos da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas. Ainda foi discutido e apreciado o Projeto de Resolução nº 02/2017 de 09 de Agosto de 2017, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, que institui no âmbito municipal a Honraria Policial “Destaque do Ano” no intuito de homenagear homens e mulheres das forças de segurança pública que direta ou indiretamente venha contribuir com o bem-estar das pessoas e com a educação cultural do município.

Os vereadores teixeirenses ainda debateram e apreciaram o Projeto de Emenda Modificativa nº 01/2017, ao Projeto de Lei nº 14/2017, de autoria do vereador Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT) que altera o artigo 1º do Projeto de Lei do Legislativo nº 14/2017, de 15 de Maio de 2017”, de autoria do vereador Jonathan de Oliveira Molar (SD), que dispõe sobre a redução para 40% do percentual cobrado de tarifa do serviço de esgotamento sanitário no município de Teixeira de Freitas, nas condições em que especifica o referido Projeto de Lei, ainda em tramitação nas comissões do Poder Legislativo. A emenda do vereador Arnaldinho sugere que seja cobrada apenas uma taxa de 10% da rede de esgoto sobre a conta de água do usuário. (Por Athylla Borborema).