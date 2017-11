Eunápolis e Itabela nas semifinais do Intermunicipal; Porto Seguro fica pra trás

Numa grande façanha, o extremo sul baiano está nas semifinais do Intermunicipal 2017, representado pelas seleções de Eunápolis e Itabela, podendo haver confronto entre os dois times na decisão do campeonato. Já a equipe de Porto Seguro ficou de fora do certame, após empatar em casa por 1×1 com Euclides da Cunha.

Vice-campeão no ano passado, o selecionado itabelense repetiu a dose, eliminando a equipe de Camamu, que era considerada favorita no segundo confronto ente ambos. Depois da vitória por 1×0 em casa, Itabela garantiu neste domingo (05) o empate por 0x0 no mando de campo do adversário e assegurou a classificação.

O time de Itabela, dirigido pelo técnico Marcos Correia, enfrenta nas semifinais a seleção de Euclides da Cunha, que eliminou Porto Seguro. Como o representante do extremo sul soma mais pontos que o adversário na classificação acumulada, realiza o jogo de ida fora de casa, no próximo domingo (12), trazendo a decisão da vaga à final para o estádio Manzolão.

Garra eunapolitana

No estádio 25 de Junho, em Cachoeira, a seleção de Eunápolis arrancou o empate por 1×1 e conseguiu a classificação nos pênaltis, derrotando o forte adversário por 4×3. Na primeira partida do confronto, em Eunápolis, as duas equipes também empataram, só que por 0x0.

Na fase semifinal, a seleção eunapolitana confronta-se com Santo Amaro, com o jogo de ida ocorrendo no estádio José Araújo Santana (Araújão). Em 2016, ambos os times se enfrentaram nas oitavas de final, saindo vitorioso o representante da Chapada Diamantina.

Para se classificar às semifinais, Santo Amaro empatou neste domingo em casa com Valente por 1×1, após derrotar o adversário por 4×3. (Por Domingos Oliveira)