Eunápolis recebe encontro com especialistas da área de Saúde (em breve em Teixeira de Freitas)

Profissionais do extremo sul da Bahia tiveram no Sebrae Conecta – Encontro com Especialista da área de Saúde e Bem-Estar, uma oportunidade a mais para aprimorar os conhecimentos e dialogar sobre o segmento. As palestras e demais atividades estratégicas aconteceram no auditório do Hotel Portal, em Eunápolis, entre os dias 30 de março e 4 de abril.

Com a palestra “Acreditação em Saúde e Segurança do Paciente”, o gerente de relações institucionais da Organização Nacional de Acreditação (ONA), Péricles Cruz, apresentou diversos pontos sobre a certificação das organizações de Saúde baseada em padrões que estão definidos no Manual Brasileiro de Acreditação e, também, sobre os desafios do setor, envolvimento dos colaboradores, gerenciamento de riscos, melhoria contínua e resultados. “Os pontos fundamentais são o foco no paciente, qualidade no atendimento e segurança do paciente. Assim, todo o processo de atendimento dentro de um hospital ou de um serviço de saúde estará relacionado de uma maneira muito intensa com qualidade e com eficiência”, destacou o médico.

Para o proprietário do Laboratório Gontijo, Mario Gontijo, há 18 anos atuando no setor de Saúde, a abertura do Sebrae Conecta para a área é de grande importância para a região, considerada um polo de saúde pública e privada. “Quando a gente traz um grande número de empresários para falar a mesma linguagem, sabendo que nossos serviços se complementam, criamos uma cultura da qualidade nesse setor”, detalhou.

Já a odontóloga e proprietária da Clínica Jardins, Katyúcia Logrado, relembrou que os profissionais da Saúde necessitam ainda mais de gerenciamento e resultados organizacionais. “Como dona de uma clínica e, ao mesmo tempo, profissional da Saúde, acredito que o amadurecimento na gerência da empresa é fundamental, os resultados no atendimento e na gestão são aprimorados quando existe uma gestão mais eficiente”, finalizou.

O gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, ressaltou que muitos avanços já aconteceram no setor de saúde em Eunápolis e região, inclusive empresas já com certificação ONA. “E esse apoio do Sebrae Conecta aos profissionais e empresários da Saúde reverbera nos pacientes e usuários, na capacitação de funcionários e na humanização do processo de tratamento no sistema de saúde público e privado”, finalizou.

Sebrae Conecta

O Encontro com especialista em Saúde e Bem Estar faz parte do conjunto de ações do Sebrae Conecta, contemplando 18 seguimentos em toda Bahia. O foco está no fortalecimento empresarial para suprir os setores com ações inovadoras. Para saber mais sobre a capacitação no Sul do Estado é preciso ligar para (73) 3291-4333 ou ir ao Ponto de Atendimento do Sebrae de Teixeira de Freitas, na Av. Presidente Getúlio Vargas, 3986, Centro. (Informações: Alisson Leite)