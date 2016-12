Eunapolitano é preso com 45 quilos de maconha no Terminal Rodoviário de Teixeira de Freitas

No início da madrugada desta terça-feira, dia 20 de dezembro, após denúncia anônima, policiais militares da Cipe-Mata Atlântica, foram ao Terminal Rodoviário de Teixeira de Freitas, para que pudessem fazer averiguações sobre um possível carregamento de drogas que chegaria ou estaria passando pela cidade.

De imediato, dizem os militares, eles avistaram um homem ao lado de uma mala grande e o mesmo, assim que avistaram a aproximação da guarnição, tentou logo sair de perto do utensílio, para fingir que o mesmo não era seu. Mas desconfiados os policiais resolveram abordá-lo e quando revistaram a mala, encontraram 45 tabletes de maconha, todos prensados e acondicionados em embalagens plásticas e fitas adesivas.

Com a descoberta, Marcelo Lima da Silva, de 24 anos de idade, residente na Rua Salvador, no Bairro Costa Azul, em Eunápolis, recebeu voz de prisão e logo em seguida foi encaminhado juntamente com o entorpecente à sede da 8ª Coorpin, onde acabou ouvido e indiciado por tráfico de drogas, Artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ao ser questionado sobre a propriedade do carregamento de maconha, Marcelo assumiu ser dele, mas preferiu o silêncio quando indagado sobre a procedência e o destino do entorpecente. A mala com os 45 quilos da droga foi encaminhada à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de onde seguirá para incineração.

Por enquanto o traficante está preso na carceragem da Polícia Civil, mas após a finalização do procedimento de flagrante, Marcelo Lima da Silva, de 24 anos, será encaminhado ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vai permanecer à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)