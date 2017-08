Evaristo Costa vai virar youtuber, revela colunista

Depois de deixar a bancada do Jornal Hoje, após 13 anos na Globo, o apresentador Evaristo Costa, 40 anos, terá um novo desafio: virar youtuber. Fora do programa desde o final de julho, quando foi substituído por Dony de Nuccio, o jornalista decidiu mergulhar de vez no mundo digital com o lançamento de um canal no YouTube, segundo informações do colunista Fernando Oliveira, do jornal Agora. Ainda de acordo com o colunista, Evaristo vai mostrar no novo programa a sua rotina no exterior enquanto fala de temas cotidiano.