Evento debate projetos para destinos turísticos no extremo sul baiano

Para por em prática os projetos do trade turístico deste ano, o Sebrae Bahia realizou um Encontro de Políticas Públicas no Turismo no final do mês de março, nas respectivas cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Durante o encontro, que reuniu secretários e representantes do Poder Público das cidades, foram apresentadas ações voltadas para a geração e estruturação dos conselhos municipais de turismo.

De acordo com a coordenadora estadual do turismo do Sebrae, Ana Paula Almeida, apesar de Porto Seguro já ter um conselho dessa natureza, as ações vão além da formatação de um grupo de liderança, tratando de discutir o melhoramento de regimentos internos ou ajustes de leis municipais. “Ativamos o funcionamento mais efetivo por meio das reuniões e a participação da iniciativa privada, arrecadando recursos do fundo municipal de turismo, encontrando as fontes corretas para usá-lo em prol do turismo”, ressaltou.

O gerente regional do Sebrae, Alex Brito, destaca que, além da discussão de ações de melhoramento do turismo nos municípios, o Sebrae fomentou o fortalecimento do setor através de consultorias feitas por um especialista em políticas públicas. “As orientações contribuem para que o turismo funcione de forma mais regulamentada e, inclusive, para incentivar a periodicidade das reuniões junto à prefeitura”, afirmou.

“Essas ações qualificam a oferta turística e promovem melhorias nos serviços oferecidos na cidade”, disse o secretário de Turismo de Porto Seguro, Richard Alves, durante o encontro. Já o secretário de Turismo de Santa Cruz Cabrália, Guto Jones, relembrou que a cidade ainda não tem um conselho municipal de turismo e conta com a parceria do Sebrae na orientação para estruturar um. “Será muito importante para nosso desenvolvimento enquanto destino turístico, discutir com o trade. E ninguém melhor do que o Sebrae para poder nos mostrar como formar esse conselho”, destacou. (Com informações de Alisson Leite)