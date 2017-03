Ex-candidato a vereador e mototaxista é assassinado a tiros e facada no pescoço em Itabatã

Foi assassinado no início da noite desta sexta-feira, dia 17 de março, em Itabatã, Distrito de Mucuri, Gilson Santos da Cruz, o “Bio Mototaxista”, de 28 anos, que havia concorrido ao cargo de vereador nas últimas eleições pelo PSOL, numa das coligações do prefeito eleito Carlos Simões.

O crime aconteceu no Bairro Cidade Nova e segundo testemunhas foi cometido por dois homens ainda não identificados. Moradores relataram que um dos criminosos deu uma facada no pescoço de “Bio” e logo em seguida o outro assassino o ordenou que também atirasse no mototaxista.

Gravemente ferido, Gilson Santos da Cruz, o “Bio Mototaxista”, de 28 anos, ainda chegou a ser socorrido por populares, mas morreu antes mesmo de chegar ao Hospital São José, no próprio Distrito de Itabatã.

No fim da noite, após guia assinada pelo delegado Samuel Martins, titular da Polícia Civil no município de Mucuri, o corpo foi removido ao IML de Teixeira de Freitas para exames de necropsia. Autoria e motivação do crime são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)