Ex-candidato a vereador é preso por estelionato ao sair da Prefeitura de Itamaraju

Foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 3 de agosto, por força de um mandado de prisão expedido pelo juiz Rodrigo Quadros de Carvalho, titular da comarca de Itamaraju, o ex-candidato a vereador Diaime Cerqueira Rocha, considerado um dos maiores defensores do prefeito do município, Marcelo Angênica (PSDB), nas redes sociais.

Segundo o delegado Bruno Ferrari, que está respondendo pela Polícia Civil no município de Itamaraju, já que a titular Rosângela Santos, está em período de férias, Diaime é acusado de estelionato e após sua prisão, pelo menos três pessoas o reconheceram com autor dos golpes. Ferrari ainda adiantou que outro inquérito será aberto em desfavor do acusado, pois existem informações que ele vinha aplicando golpes em outras cidades da região.

No seu perfil pessoal no Facebook, Diaime Cerqueira Rocha fazia questão de destacar uma foto sua ao lado do prefeito Marcelo Angênica, informava que havia sido candidato pelo PPS, mas na colisão do PSDB e também que já havia trabalhado na Prefeitura de Itamaraju.

As últimas informações dão conta que Diaime Cerqueira Rocha continua custodiado na carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju (DEPOL), onde vai ficar à disposição da Justiça. Nos próximos dias a polícia deve detalhar a forma em que o acusado agia. (Da redação TN)