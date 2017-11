Ex-governadores Anthony e Rosinha Garotinho são presos pela PF

A Polícia Federal (PF) de Campos de Goytacazes, no norte do Rio, prendeu os ex-governadores do Estado Anthony Garotinho (PR) e sua esposa, Rosinha Garotinho (PR), em operação deflagrada na manhã desta quarta-feira, 22.

Os pedidos de prisão foram feito pelo Ministério Público Eleitoral, que apura a arrecadação de dinheiro ilícito para o financiamento da campanha dos dois.

A investigação é um desdobramento da “Operação Chequinho”, que apura fraude com fins eleitorais no programa Cheque Cidadão por Garotinho. A defesa do ex-governador informou que só se pronunciará sobre o caso quando tiver acesso aos documentos que embasaram o mandado de prisão do ex-governador, o que ainda não havia acontecido até a publicação desta matéria. (Estadão)