Ex-PM é condenado a 23 anos de prisão por assassinato no ES

O ex-soldado da Polícia Militar Expedito Cabral de Araújo, 49, foi condenado a 23 anos de reclusão por ser mandante do assassinato de um aposentado, em Residencial Tubarão, na Serra.

O aposentado Ascendino Jardim Meira, 74, foi assassinado a tiros em abril de 2014. O ex-PM encomendou a morte do aposentado. Uma mulher – que foi absolvida no processo – e os jovens Caio César Barreto Rio, 21, e Patrick Chiban Gomes dos Santos, 23, participaram da execução. O aposentado saiu de dentro de casa para atender à mulher que o chamava e se deparou com Patrick, que atirou. Caio aguardava o atirador em um carro e deu fuga.

Segundo as investigações, Cabral teria fornecido a arma do crime e pagaria R$ 10 mil pela execução. Os três executores do plano foram presos minutos depois do crime. No dia seguinte, a Polícia Civil armou uma emboscada para prender Cabral no momento que ele entregava R$ 2 mil para a família de Caio como parte do pagamento pelo assassinato.

O ex-PM foi preso em flagrante e indiciado, como os demais envolvidos, pelo crime de homicídio, pelo delegado na época de plantão no DPJ de Serra, Rodrigo Sandi Mori.

No final de 2016, a juíza Daniela Pellegrino de Freitas Nemmer, da 3ª Vara Criminal de Serra, expediu a sentença dos três condenados.

O ex-militar foi condenado a 23 anos de reclusão e já está preso desde o dia do crime. Já atirador, Patrick Chiban, foi condenado a 12 anos de reclusão, e também está preso desde o dia do crime. Já Caio Cesar Barreto, foi condenado em 18 anos. Ele possui mandado de prisão preventiva em aberto pois teve a liberdade concedida durante o processo por colaborar com as investigações. (Informações: A Gazeta)