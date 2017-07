Ex-policial é condenado a 30 anos de prisão por matar a mulher

O ex-policial civil João Macedo foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pela morte da mulher Márcia Regina. O júri ainda determinou a pena de mais 2 anos pela fraude processual, já que o acusado alterou a cena do crime. O julgamento terminou na madrugada desta quarta-feira, 19, por volta de 3h30.

De acordo com um blog da cidade do Senhor do Bonfim, onde aconteceu o júri, o irmão do policial, Renato Macedo, também foi sentenciado a 3 anos em regime semiaberto por participação no crime.

Márcia Regina foi morta em 2011 dentro de casa. Segundo a perícia, ela foi espancada pelo marido, que tentou forjar um acidente na BA-131, entre Senhor do Bonfim e Antônio Gonçalves, na Bahia. Ele alegou que perdeu o controle do carro em uma curva e a vítima teria morrido no acidente. Contudo, a polícia descobriu a farsa. (Informações: A Tarde)