Ex-prefeito que pagou por show que foi cancelado deve devolver R$ 235 mil na Bahia

O ex-prefeito da cidade de São Gonçalo dos Campos, a cerca de 130 km de Salvador, deve devolver aos cofres do município R$ 235 mil, conforme decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCMBA), na quarta-feira (30).

Segundo informações do órgão, a devolução foi determinada porque Antônio Dessa Cardozo, o prefeito da cidade em 2016, pagou antecipadamente para a realização de uma festa que posteriormente foi cancelada. Ele também foi punido com multa no valor de R$ 7 mil.

De acordo com o TCM-BA, a “Festa de Aleluia”, que seria realizada no feriado da Semana Santa, no ano passado, foi cancelada pela Justiça pois a verba usada para realização de eventos eram destinados à educação. Contudo, não há mais detalhes da ação.

Mesmo com o cancelamento da festa, tanto os artistas quanto os responsáveis pela monatagem da estrutura do evento receberam todo o cachê. A quantia paga a cada um não foi revelada. O G1 tentou falar com o ex-prefeito, Antônio Dessa, mas não conseguiu contato.