Ex-vereador morre em grave acidente na BR-101, no ES

Um grave acidente registrado no fim da manhã deste sábado (8), na BR-101 Sul, resultou na morte do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Anchieta-ES., Jocelém Gonçalves de Jesus, de 65 anos. O acidente ocorreu por volta das 11h40, na altura do km 368, no trevo de acesso ao município também capixaba de Piúma.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, Jocelém conduzia uma pequena caminhonete, de cor branca, no sentido Vitória x Rio de Janeiro, e ao fazer o contorno para acessar a rodovia, que liga a BR-101 Sul ao município de Piúma, foi atingido por uma carreta.

Com o impacto da batida, o veículo do ex-vereador foi arrastado por alguns metros e parou no acostamento da via. Ele morreu preso às ferragens. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. O trânsito não precisou ser interditado na via.

Jocelém Gonçalves de Jesus, conhecido como ‘Celém’, ingressou na vida pública em 1988 e foi vereador por seis mandatos consecutivos em Anchieta. Nas eleições de 1988, foi eleito com 179 votos, pelo PDC. Em 1992, foi eleito com 317 votos pelo PDT. Nas eleições de 1996, se manteve no cargo com com 541 votos pelo PL. Em 2000, conseguiu mais uma vez a eleição com 573 votos, pelo PL. Nas eleições de 2008, foi eleito com 579 votos, pelo PMDB. Em sua última eleição, em 2012, foi com 608 votos, pelo PSD. O ex-presidente da Câmara é pai do atual vereador de Anchieta, Serginho do PSD.

O corpo de ex-vereador foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro. Ainda não há informação sobre velório e sepultamento. (Informações: Folha Vitória)