Execução: Necropsia constata que mototaxista foi morto com tiros de pistola 380 em Itamaraju

Os exames de necropsia feitos no corpo de Jefferson dos Santos Teixeira, o “Gel Mototaxista”, de 25 anos, feitos no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues de Itamaraju (IML), comprovaram que ele foi assassinado com quatro disparos, todos de pistola calibre 380, sendo dois no peito, um no braço esquerdo, supostamente numa reação de tentativa de defesa e o último na cabeça, que deve ter acontecido com a vítima já sem movimento, também conhecido como “tiro de misericórdia”, aquele que é normalmente dado com a arma encostada em um local vital do corpo.

A execução aconteceu na noite deste último domingo, dia 19 de fevereiro, no interior de um bar, localizado na Avenida Perimetral, região central de Itamaraju, próximo ao quartel da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju (CIPM). De acordo com informações de outros clientes do estabelecimento comercial, dois elementos chegaram a bordo de uma motocicleta Honda Bros, de placa não anotada, o carona desceu de arma em punho, aproximou-se da vítima e efetuou o disparos à queima roupa. Logo depois os criminosos fugiram em alta velocidade.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estiveram no local, mas não havia mais o que fazer, já que “Gel Mototaxista”, não apresentava sinais vitais. Ele teria ido ao bar acompanhado da namorada.

Após os exames de medicina legal o corpo foi liberado aos familiares para velório e sepulto. Autoria e motivação do crime são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)