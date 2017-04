Extremo sul: Prado recebe Caravana Social na próxima sexta (5)

A cidade de Prado será a primeira a receber a Caravana Social da Secretaria de Justiça. Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) neste ano. Em parceria com diversos órgãos e entidades da rede de proteção aos direitos humanos, Poder Judiciário, secretarias e a Prefeitura Municipal, serão ofertados diversos serviços gratuitos à população no próximo dia 05, a partir das 8h, na sede da Prefeitura.

“Como um projeto itinerante, a Caravana é fundamental para disseminar os programas e ações socioassistencias em todo o Estado, assegurando o acesso irrestrito dos serviços públicos à população baiana, com o fortalecimento da cidadania e a garantia dos direitos”, destacou o secretário da SJDHDS, Carlos Martins. A ação integra o programa Pacto pela Vida.

São oferecidos serviços de saúde e vacinação, atendimento e assistência jurídica, emissão de documentação civil básica, atendimento ao consumidor, orientações para emissão de Passe Livre Intermunicipal para Pessoas com Deficiência, atendimento do Bolsa Família e dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e de Referência Especializado (CREAS), ações de sensibilização contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, e ainda capacitação de Conselheiros Tutelares do Território de Identidade e assessoramento técnico aos profissionais do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Também são oferecidos cursos, palestras educativas, atividades culturais e esportivas.

Além de reunir as superintendências de Assistência Social, Inclusão e Segurança Alimentar, Direitos Humanos, Pessoas com Deficiência e Proteção ao Consumidor (Procon-BA) da SJDHDS, a Caravana agrega Ministério Público, Tribunal de Justiça do Estado, Defensoria Pública da União, Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Associação e Fórum de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares, Coelba, Embasa e as secretarias estaduais de Segurança Pública (SSP) e do Trabalho, Emprego e Renda (Setre).

A Caravana ainda inclui a ação Diálogos com a Juventude, promovida pela coordenação de Juventude da SJDHDS, para efetivação de cadastro no Programa Identidade Jovem (ID Jovem), que assegura gratuidade no transporte coletivo interestadual e 50% de desconto no valor dos ingressos para eventos culturais e esportivos, para jovens de 15 a 29 anos. A atividade, que visa disseminar as políticas públicas direcionadas ao segmento e fomentar o protagonismo juvenil, também inclui oficinas de estética e de grafiti, e será realizada nos dias 04 e 05, no Colégio Estadual Homero Pires.

Já no dia seguinte (sábado, 06), os serviços gerais da Caravana serão ofertados na zona rural de Prado, no distrito de Águas Belas, direcionados à comunidade indígena.

Mutirão de serviços para a cidadania- O projeto foi iniciado em 2016, quando foram realizadas dez Caravanas, abrangendo nove Territórios de Identidade e mais de três mil quilômetros percorridos, totalizando mais de 16 mil pessoas atendidas. O projeto surgiu do Mutirão Social do Pacto pela Vida, criado em 2015 para prestação de serviços básicos a comunidades de bairros carentes em Salvador e Feira de Santana. (Da redação TN)