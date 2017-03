Facisa investe em cursos de Odontologia e Gastronomia para atender procura na região Doutor Jackson Cordeiro e o comunicador Jean Batatinha

A Facisa (Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas), que administra o Cesesb (Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia), anuncia para o meado deste ano o lançamento de dois novos cursos na faculdade de Itamaraju, a fim de promover novas oportunidades no ensino acadêmico regional.

A informação é do diretor da unidade, Jackson Cordeiro, que foi entrevistado nesta quinta-feira (02) no Repórter Extremo Sul, apresentado pelo jornalista Jean Batatinha, na rádio Extremo Sul AM.

Segundo Cordeiro, os cursos de Odontologia e Gastronomia já foram liberados pelo Ministério da Educação (MEC), após avaliação estrutural da instituição de ensino e do nível profissional de seus educadores. “Sem essa avaliação minuciosa do Ministério nenhuma faculdade consegue autorização para instituir cursos”, explicou o dirigente, recém-graduado Doutor.

De acordo com Jackson Cordeiro, a implantação de novos cursos pela Facisa atende uma exigência do Ministério da Educação, que institui uma meta a ser cumprida a cada período pela faculdade. “Fizemos uma pesquisa em torno da viabilidade dos cursos e optamos nessa etapa pelas áreas de Odontologia e Gastronomia”, informou.

Esses cursos, salientou Cordeiro, irá atender à demanda regional, haja visto a grande procura por esses serviços no sul e extremo sul do Estado. Conforme explicou o diretor da Facisa, na região, graduação em Odontologia, por exemplo, é oferecida somente pela Faculdade de Ilhéus.

Mais três

Em cumprimento à meta estabelecida pelo MEC, a Facisa pretende implantar no próximo ano os cursos de Veterinária, Radiologia e Licenciatura em Educação Física. “Até o final de março (de 2017) pretendemos solicitar ao Ministério da Educação a instituição desses cursos aqui, porque há também uma grande procura por graduação nessas áreas na região”.

Na entrevista, Jackson Cordeiro fez uma avaliação da atuação da faculdade na região que, conforme ressaltou, obteve um grande avanço na manutenção do ensino superior. “Sob a nossa administração, a Facisa\Cesesb galgou muitas conquistas, como a aquisição de professores renomados e do nível de Excelência, conferido à faculdade pelo Enade, através do cursos de Direito e Administração”, destacou.

Doutorado

Há seis anos à frente da administração da unidade, em Itamaraju, Jackson Cordeiro foi graduado Doutor, ao defender em Vitória (ES) a tese Gestão Democrática, uma visão holística da educação superior: uma análise da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 2014 a 2016. (Da redação TN)