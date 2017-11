Falta de representação: Inspetoria do TCM pode fechar em Itamaraju

Desde o início desse ano que são fortes os comentários do possível fechamento da 15ª Inspetoria do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), em Itamaraju, fato que poderia trazer uma série de dificuldades para as visitas in loco, normalmente feitas pelos vereadores das cidades do baixo extremo sul. Em caso de fechamento os processos de prestação de contas seriam transferidos para a Inspetoria de Eunápolis.

Nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, uma fonte confiável de Salvador ouvida pelo Teixeira News, confirmou a possibilidade e adiantou que pelos últimos comentários na própria sede estadual do TCM, o fechamento é dado como certo. Além de Itamaraju, segundo essa fonte, outras três Inspetorias, a 14ª de Ibotirama, 17ª de Valença e a 13ª de Senhor do Bonfim, também teriam suas atividades encerradas e os trabalhos seriam concentrados em municípios maiores, ou mais estratégicos do ponto de vista de suas localizações.

Além da diminuição das despesas, o fechamento das estruturas estaria prestes a acontecer devido a problemas de falta de representação políticas desses quatro municípios. Atualmente o município de Itamaraju é administrado por Marcelo Angênica (PSDB), sigla que estaria longe das articulações dos órgãos estaduais, como o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM. (Por Ronildo Brito)