Família Cola vende a Viação Itapemirim para empresários de São Paulo

A Viação Itapemirim não é mais propriedade da família Cola. A empresa foi adquirida pelos empresários de São Paulo Sidnei Piva de Jesus, Milton Rodrigues Junior e Camila de Souza Valdívia – a última foi nomeada presidente da companhia.

De acordo com o fundador da empresa, Camilo Cola, a Viação Itapemirim foi vendida, mas a família continua no controle da Kaissara, empresa que ficou com 68 linhas da Itapemirim depois que o grupo entrou com pedido de recuperação judicial – entre elas, rotas importantes, como a que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.

“Vendemos a Itapemirim. Quem comprou foi um grupo empresarial. Eles ficaram com a Itapemirim e nós ficamos com a Kaissara. Eles ficaram com as linhas curtas e nós, com as longas. Eles assumiram toda a dívida”, disse o empresário, que fundou a empresa em 1953, em Cachoeiro de Itapemirim.

"Vendemos a Itapemirim. Quem comprou foi um grupo empresarial. Eles ficaram com a Itapemirim e nós ficamos com a Kaissara. Eles ficaram com as linhas curtas e nós, com as longas. Eles assumiram toda a dívida", disse o empresário, que fundou a empresa em 1953, em Cachoeiro de Itapemirim.