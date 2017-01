‘Fantasmas’ furtam prefeitura na noite de Réveillon; suspeitos são ex-secretários

Dois secretários da Prefeitura de Novo Gama (GO) furtaram a sede do governo municipal vestidos de fantasmas, na madrugada de 1º de janeiro. Os suspeitos são ex-secretários da cidade: Carlos Alarcom Cartaxo Martins (Transportes) e Adriano Marques Tavares (Desporto, Lazer e Turismo).

De acordo com a Veja, Tavares explicou que os dois beberam muito e decidiram ir até a prefeitura com lençóis para “assustar os guardas”. Na ocasião havia apenas um guarda no prédio, que disse em depoimento não ter visto a dupla ou ouvido barulhos suspeitos.

O delegado Felipe Guerrieri, responsável pelo caso, relatou que Tavares justificou o furto dos objetos como “uma recordação” do gabinete do prefeito. “Eles arrombaram a sala e levaram uma impressora do local”, acrescentou. A prefeitura informou que outras três impressoras, dois computadores e outros objetos também sumiram do gabinete.

As investigações estão em andamento e os ex-servidores ainda não foram indiciados. Depois do depoimento, ambos foram liberados. (Por Ronildo Brito)