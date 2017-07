Fazendeiro é assassinado durante suposta ação de assalto em Porto Seguro

Na noite deste sábado, dia 8 de julho, quatro homens armados e a bordo de um veículo Fiat Uno, de cor branca e placa não anotada, invadiram a Fazenda Rancho das Gurias, às margens da rodovia BA-001, no município de Porto Seguro e anunciaram o assalto.

Durante a ação dos criminosos, contou uma testemunha à Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local, o dono da propriedade rural, Normélio Golin Pain, de 71 anos, foi baleado no pescoço e morreu no local. Não foi informado o que havia sido roubado pelo bando, que deixou a fazenda logo após o crime.

Ainda na noite deste sábado, dia 8, após guia expedida pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro (DT), peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), deslocaram-se à fazenda, onde procederam com a perícia de local e logo depois autorizaram a remoção do corpo do fazendeiro ao IML para exames de necropsia.

A Polícia Civil trabalha a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), mas nenhuma outra possibilidade foi descartada até o momento. Testemunhas serão ouvidas no decorrer da semana. (Da redação TN)