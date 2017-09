FBF repudia agressões a árbitros durante duas partidas do Intermunicipal

A Federação Bahiana de Futebol (FBF), na qualidade de responsável pela administração do futebol baiano, acaba de divulga um ato de repúdio às atitudes de atletas e dirigentes vivenciadas neste último domingo (3), em duas partidas válidas pelo Campeonato Intermunicipal, consistentes em agressões aos árbitros. As agressões aconteceram nos duelos entre Vera Cruz e Santo Antônio de Jesus, ao árbitro Antônio Eloy de Brito Neto, e Teixeira de Freitas e Eunápolis, ao árbitro Leonardo Oliveira Carvalho.

A entidade destaca que já está tomando todas as atitudes visando a instauração de processos disciplinares pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado Da Bahia, para que sejam aplicadas as sanções cabíveis aos agressores, inclusive de natureza preventiva. O presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, se mostrou indignado com os atos de violência. “Nos solidarizamos com os árbitros”.

“Entramos em contato com os dois árbitros e colocamos a entidade à disposição deles. Também já fizemos contato com o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, Hélio Menezes, para que o mesmo possa aplicar a punição que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva alcançar. Inclusive, pedimos que seja aplicada aos agressores uma punição de forma preventiva, antes mesmo de julgado o mérito. O Tribunal receberá as súmulas das partidas para que ele já possa fazer a suspensão preventiva dos envolvidos”, comentou.

E concluiu: “Não podemos aceitar episódios como esses. Não condizem com a prática do futebol, muito menos com pessoas civilizadas”, disse. (Da redação TN)