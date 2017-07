Fechado buraco na cabeceira da ponte sobre o rio Itanhém

Um buraco existente numa das cabeceiras da ponte sobre o rio Itanhém, na saída de Teixeira de Freitas rumo ao município de Itamaraju, que colocava em risco a vida dos condutores que trafegam diariamente pelo trecho, foi fechado essa semana após uma ação do comunicador e vice-prefeito do município, Lucas Ubiratan Rocha ‘Lucas Bocão’ (PV).

Primeiro ‘Bocão’ foi ao local no último domingo, dia 25 e gravou um vídeo com o desabafo, alertando que pessoas poderiam morrer no local, sem que o órgão competente [DNIT], tomasse qualquer providência. A gravação repercutiu muito nas redes sociais e coincidiu com outra ação recente que virou notícia nacional, quando empresários do município se uniram e fizeram uma operação tapa-buraco nesse mesmo trecho entre Teixeira de Freitas e Itamaraju.

E nesta última terça-feira (27) o vice-prefeito Lucas Bocão conseguiu unir setores da Prefeitura de Teixeira de Freitas, a exemplo da Secretaria de Infraestrutura e o Departamento de Trânsito e Transporte, além da iniciativa privada e apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e uma intervenção foi feita no local. A ação consistiu no aterro do buraco e pavimentação da abertura, bem como abertura lateral para passagem da água da chuva.

“Não era minha obrigação e nem do município fazer o reparo. Mas diante do risco constante de acidentes tivemos que fazer uma união e solucionar o problema. Agora é esperar que o DNIT faça as demais intervenções, inclusive uma análise em toda estrutura da ponte, que apresenta desníveis e rachaduras”, relatou Bocão. (Da redação TN)