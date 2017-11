Feira de Saúde e Cidadania atende seis mil pessoas em Teixeira de Freitas

Organizada pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) e com ações disponibilizadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a Feira de Saúde e Cidadania montada em Teixeira de Freitas ofereceu diversos serviços, nestes sábado (18) e domingo (19), para mais de seis mil pessoas da região extremo sul.

A estrutura localizada no bairro Monte Castelo, na Praça Zata, contou com estandes e unidades móveis de diversos órgãos estaduais e disponibilizou ações como orientação sobre a saúde da mulher e métodos contraceptivos; exames preventivos; consultas médicas com urologista; pediatra, ginecologista e clínico geral; aferição de pressão arterial e de glicemia e orientação nutricional.

Ainda na área da Saúde, foram realizados exames oftalmológicos em crianças e idosos. Uma vez identificada a necessidade, os pequenos ganham óculos, enquanto os mais experientes passam pelo rastreamento para cirurgia de catarata. Cuidados com a saúde bucal também integraram o rol de ações, a exemplo de extração, limpeza, obturação, aplicação de flúor, escovódromo e prótese. O cirurgião dentista Raphael Ramos assegura que o “caminhão, com dez cadeiras e atendimento simultâneo, está equipado com o maquinário presente em qualquer consultório”.

Cidadania

Quem estava com pendências no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou necessitava tirar o documento de identidade teve, na Feira, a oportunidade de resolver o problema sem precisar se deslocar para mais longe.

Também na feira, foram realizadas atividades culturais para adultos e crianças, que ainda tiveram um espaço reservado para a beleza e uma divertida brinquedoteca. “A realização dessas feiras é uma estratégia do Governo do Estado de trazer para o interior o maior número de serviços de saúde e sociais para atender diversos municípios das várias regiões”, esclarece Jassicon Queiroz, superintendente de Atendimento Integral à Saúde da Sesab. (Da redação TN)