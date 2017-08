Fibria lança plataforma de inovação aberta para desenvolver novas parcerias tecnológicas e de negócios

A Fibria, empresa brasileira líder mundial na produção de celulose de eucalipto a partir de florestas plantadas, lança hoje a sua plataforma de inovação aberta. Batizada de Fibria Insight, a iniciativa da companhia tem por objetivo estimular o trabalho e a parceria com startups, empresas, universidades e centros de pesquisa na busca por novas ideias, soluções, tecnologias e/ou desenvolvimento de novos negócios.

A Fibria é uma das pioneiras do setor florestal e de produção de celulose a adotar o conceito de inovação aberta. O termo, originário do inglês “open innovation”, foi criado no início dos anos 2000 nos Estados Unidos e faz uma referência às empresas que promovem ideias e pesquisas abertas, voltadas a buscar soluções inovadoras a partir da parceria e do trabalho conjunto com outras organizações.

“A plataforma Fibria Insight reforça o nosso objetivo de investir em novas ideias e negócios que tenham a ver com a nossa atuação principal, que é a produção de celulose de eucalipto a partir de florestas plantadas. Estamos abertos tanto a projetos que tragam outros usos para a nossa matéria-prima ou que ofereçam diferentes soluções para os nossos atuais desafios”, diz Marcelo Castelli, presidente e CEO da Fibria.

A Fibria Insight funcionará online. Na plataforma, a empresa irá divulgar “desafios”: temas e questões para os quais quer receber propostas de ideias e soluções. Os interessados em participar enviam suas propostas pelo site da plataforma. A Fibria selecionará os melhores projetos, que passarão por um processo de desenvolvimento de um plano de negócios, em conjunto com profissionais da empresa. Na última fase, de demonstração dos projetos (batizada de “Demo Day”), os classificados apresentarão suas soluções para uma banca formada por executivos e especialistas, que irão escolher o vencedor. A conclusão será a aquisição do projeto por parte da Fibria ou a definição de uma parceria para investimento conjunto, no caso do projeto ainda precisar de recursos para se tornar operacional.

“Estamos otimistas com essa iniciativa, que amplia as possibilidades de inovação e estimula a construção de soluções conjuntas. Esperamos a participação de cientistas, universitários, empresários e especialistas do mundo inteiro, ultrapassando as nossas fronteiras atuais. O importante é encontrarmos boas ideias, estejam elas no Brasil ou em qualquer lugar do mundo”, afirma Fernando Bertolucci, diretor de Tecnologia e Inovação da Fibria.

Na estreia, serão lançados dois desafios. O primeiro deles é relacionado à celulose microfibrilar. O objetivo é encontrar ideias que ajudem a Fibria a descobrir aplicações inovadoras para esse produto em diferentes ramos de negócio. Já o segundo é um desafio que busca melhorias no processo de embalagem dos fardos de celulose, hoje feito com arames.

A Fibria receberá as propostas para os dois desafios até o final de setembro, no site www.fibriainsight.com. Os selecionados serão conhecidos ao longo do mês de outubro e passarão o mês de novembro desenvolvendo o plano de negócios, em conjunto com a companhia. Já o Demo Day, quando os vencedores serão conhecidos, acontecerá no mês de dezembro. (Informações: Rogéria Gomes)