Filho do vice-prefeito de Itabela morre em acidente automobilístico na BR-101

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gilmagno da Conceição Matos, o “Kiko”, de 42 anos, filho do vice-prefeito de Itabela, Gedalvo Oliveira Matos, pilotava uma motocicleta Honda Pop, licenciada em Buerarema, quando em um trecho da rodovia BR-101, em São José da Vitória, no sul da Bahia, foi abalroado por um veículo, que surgiu no sentido contrário. As causas da colisão ainda são desconhecidas.

Através do Facebook o vice-prefeito Gedalvo Matos lamentou a morte do filho. “É com muito pesar e tristeza que venho informar nesse momento informar a todos o falecimento do meu filho Gildagno, vítima de um trágico acidente”.

No mesmo perfil de Gedalvo o prefeito de Itabela, Luciano Francisqueto, também fez questão de lamentar o ocorrido. “.

Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, e os console para atravessar esta tempestade.

A Deus pedimos também que dê ao nosso amigo o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames”.

Ainda na noite desta terça-feira, dia 24, o corpo de Gilmagno da Conceição Matos, o “Kiko”, de 42 anos, foi removido ao IML de Itabuna, para exames de necropsia. A família ainda não informou os locais do velório e sepulto. (Da redação TN)