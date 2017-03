Filho usa a casa dos pais para esconder drogas e acaba preso em Teixeira de Freitas

Na noite desta quinta-feira, dia 16 de março, guarnições da Cipe-Mata Atlântica e da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), deslocaram-se a uma residência na Rua Mário de Andrade, Bairro Colina Verde, na região norte da cidade, que segundo denúncias, estava sendo usada como ponto de tráfico de drogas. As guarnições montaram cerco no imóvel denunciado e no interior do mesmo foram encontrados mãe, pai e filho.

Os policiais realizaram buscas na residência e encontraram dois tabletes de maconha, pesando cerca de dois quilos, duas pedras brutas de crack, pesando 100 gramas, dez pedras da mesma droga já embaladas e prontas para comercialização, oito papelotes de cocaína, quatro pedaços de maconha pesando aproximadamente 500 gramas e mais oito buchas do mesmo entorpecente, além de dois celulares, uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico e a quantia de R$ 230,00 em espécie.

Chamou a atenção dos policiais o fato das drogas serem guardadas em potes seguros com fitas adesivas debaixo de cadeiras. Todos receberam voz de prisão e foram conduzidos à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Ricardo Amaral, de plantão na unidade

A primeira a ser ouvida foi a mãe, que prestou esclarecimentos e após oitiva foi liberada. O pai também foi liberado após oitiva, não ficando comprovado a participação deles na venda de entorpecentes. Já o filho, identificado como Alan Costa Lima, de 20 anos de idade, natural de Itagi-Ba., foi ouvido e flagranteado pelo delegado Ricardo Amaral por crime de tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. Alan, que já possui uma passagem anterior da polícia, está preso na carceragem da 8ª Coorpin e nos próximos dias deve ser mandado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde deve permanecer à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)