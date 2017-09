Filhos e namorada de Marcelo Rezende brigam após morte do jornalista

O clima entre Luciana Lacerda e os filhos de Marcelo Rezende parece estar indo de mal a pior. Desde a morte do apresentador, no último sábado, boatos sobre um possível mal estar entre os herdeiros e a namorada do jornalista vem ganhando força.

De acordo com Sônia Abrão, no programa ‘A Tarde É Sua’, os filhos de Rezende teriam dois motivos para não gostar de Luciana, o primeiro por achar a loira muito jovem para o pai e o segundo por ela ter aparecido logo depois do apresentador do ‘Cidade Alerta’ anunciar publicamente a sua doença.

A família do apresentador fez questão de apagar todos os registros de Marcelo ao lado de Luciana das redes sociais. Segundo o colunista Ricardo Feltrin do site ‘Uol’, os filhos de Rezende recuperaram as senhas do Facebook e Instagram do jornalista e excluíram as fotos ao lado da namorada.

O colunista afirma que a carioca de 51 anos teria ficado sem casa após a morte do apresentador e estaria sendo acolhida por Geraldo Luís, um dos melhores amigos de Marcelo, que teria prometido ao apresentador cuidar da loira. (Informações: Correio)