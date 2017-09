Filhote de baleia jubarte encalha e morre no litoral de São Mateus

Outra baleia apareceu morta neste domingo (10), no litoral de São Mateus, Norte do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Baleia Jubarte, o animal é um filhote, que encalhou na areia da praia de Campo Grande. No mesmo dia, outra espécie apareceu morta na prais de Guriri.

Segundo o Instituto, o animal é um macho juvenil com 10,2 metros de comprimento. Nesta segunda-feira (11), foi feita a necropsia e coletada amostra de tecidos para exame laboratorial. Uma retroescavadeira da prefeitura já está no local para enterrar a carcaça. A necropsia do filhote foi feita ainda no domingo.

No mês passado, três baleias encalharam e morreram no litoral de São Mateus. O primeiro registro foi feito na praia de Urussuquara. Os outros dois aconteceram em Guriri.

O Instituto Baleia Jubarte informou que já são 85 encalhes de baleia jubarte neste ano, entre o litoral de Alagoas e São Paulo, sendo 26 no Espírito Santo. Veja os números: Alagoas (8), Bahia (33), Espírito Santo (26), Rio de Janeiro (12), São Paulo (4) e Sergipe (2). (Com informações da TV Gazeta Norte)