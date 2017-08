Final de semana sangrento: Polícia contabiliza mais um homicídio em Teixeira de Freitas

No início da tarde deste domingo, dia 6 de agosto, policiais militares da 87ª CIPM e civis da 8ª Coorpin, além de peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), após informações de trabalhadores rurais, deslocaram-se a uma plantação de eucalipto próxima ao aterro sanitário, onde localizaram o corpo de um homem, conhecido pelo apelido de “Cigano”, assassinado com requintes de crueldade.

Próximo ao corpo foram encontrados o cabo de uma faca do tipo peixeira e um pedaço de pau com vestígios de sangue, armas que segundo a polícia foram usadas no homicídio. O corpo apresentava várias lesões, incluindo extensos cortes no pescoço.

O levantamento cadavérico foi acompanhado pela delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão nesse domingo (6), na sede da 8ª Coorpin, que logo depois expediu guia e autorizou a remoção do cadáver ao IML para exames de necropsia. Trabalhadores da propriedade rural onde foi encontrado corpo disseram que a vítima era vista com frequência na vizinhança e seus parentes residiriam em Teixeira de Freitas.

A delegada Maria Luíza informou na tarde deste domingo, dia 6 de agosto, que instaurou o inquérito policial e imediatamente repassou-o ao Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin, que vai prosseguir com as investigações. Autoria e motivação do assassinato, o quarto ocorrido nesse final de semana em Teixeira de Freitas, são desconhecidas. (Por Ronildo Brito)