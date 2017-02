Final de semana será de Caravana Siga Bem em Teixeira de Freitas

A Caravana Siga Bem, evento itinerante de cidadania das estradas brasileiras, um projeto com patrocínio da Petrobras, Petrobras Distribuidora e Mercedes Benz e apoio da ONU Brasil, está chegando ao município de Teixeira de Freitas nesse próximo final de semana.

Serão dois dias com uma programação intensa repleta de atrações culturais, de entretenimento,saúde e conscientização. A estrutura do evento está sendo preparada no Posto Malacarne, no Km 876 da Rodovia BR 101. Os atendimentos acontecerão sábado e domingo, dia 11 e 12 de fevereiro, das 13h às 22h.

Além de prestigiar e divulgar grupos culturais e projetos sociais locais, duas das principais ações da Caravana Siga Bem, são trabalhadores os programas Siga Bem Criança, para o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes e o Siga Bem Mulher, campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Atendimentos na área da saúde também estão entre as prioridades do projeto. (Da redação TN)