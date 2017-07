Finalizada a IX Conferência Municipal de Assistência Social de Teixeira de Freitas

A IX Conferência Municipal de Assistência Social aconteceu nesta quarta e quinta-feira, dia 12 e 13 de julho, em Teixeira de Freitas. O evento foi realizado pela Secretaria de Assistência Social em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social.

A conferência funcionou como um espaço de caráter deliberativo oportunizando o debate e avaliação da Política de Assistência Social e a proposição de novas diretrizes no sentido de consolidar e ampliar os direitos sócios assistenciais dos seus usuários.

Participaram do evento, o representante do prefeito Temóteo Alves de Brito, Chefe de Gabinete – Hebert Fernandes Chagas, Gilberto Souza Santos -Secretário de Assistência Social, Renildes Cardoso – Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Michele Resende – Promotora de Justiça, Rita de Cassia Santana – Assistente Social e Mestra em Políticas Sociais da Universidade de Brasília, Argenildo Fernandes – Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, Neila Soledade – Assistente Social e Técnica da Superintendência de Assistente Social do Estado e José Marcos – representante dos usuários do Programa.

Dentre as palestras que abriram a conferência na quarta-feira, dia 12, aconteceu uma sobre Políticas Públicas, ministrada pelo juiz Argenildo Fernandes.

De acordo com Renildes Cardoso, a Conferência teve como objetivo, “promover o fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, juntamente com os usuários, o conselho e a prefeitura, buscando melhorias nos atendimentos para quem mais necessita do apoio do programa”.

O secretário de Assistência Social, Gilberto Souza, explicou que no evento foram traçados planos e metas para os próximos dois anos. Na oportunidade também foi feita a avaliação das ações da Secretaria no apoio e condições de trabalho aos colaboradores do programa. “A finalidade é possibilitar que os usuários tenham um serviço de qualidade gerando satisfação e socialização”, disse.

Durante as discussões, José Marcos, usuário do sistema, falou da importância do trabalho assistencial no amparo das pessoas que de alguma forma não têm total acesso à cidadania, ajudando-os a resolver problemas ligados a educação, habitação, emprego e saúde.

O representante do prefeito, Hebert Fernandes, disse que o município está diariamente em comunicação com as entidades de classe e associações na busca de melhorias para o município. Ele ressaltou ainda, que a Assistência Social teixeirense ainda possui deficiências e que governo terá que investir ainda mais para que não haja retroação nos serviços já implementados. “O prefeito Temóteo Brito, busca ampliar a ‘Casa dos Conselhos’, que terá uma base mais estruturada, voltada ao atendimento, não só dos conselhos, mas também para a parcela da sociedade teixeirense que vive em situação de vulnerabilidade”. (Da redação TN)