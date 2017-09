Flávio Sampaio é o novo coordenador regional da Polícia Técnica de Teixeira de Freitas

O Diário Oficial do Estado da Bahia deste último sábado (23/09), trouxe a exoneração do perito criminal Paulo Roberto Libório Teixeira Viana do cargo de coordenador regional do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas, no qual cargo administrativo já se encontrava desde 10 de março de 2015.

O seu substituto também já foi nomeado e trata-se do perito criminal Flávio Santos Sampaio que já servia ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas como perito criminal. O perito criminal Flávio Sampaio chega ao cargo por indicação do macro-coordenador Manoel Gómez Garrido, responsável pela troca.

A mudança já vinha sendo prevista visando necessidades de ajustes administrativos. Segundo o perito criminal Manoel Garrido, diretor da Macro-Coordenadoria Regional da Mata Sul da Polícia Técnica, com sede em Itabuna e que possui circunscrição em 87 municípios numa região que compreende do município de Mucuri a Valença com 5 Coordenadorias Territoriais – a mudança ocorreu por uma necessidade administrativa e para ajustes dos trabalhos da polícia cientifica em Teixeira de Freitas.

O novo coordenador regional do DPT – Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas, perito criminal Flávio Sampaio assume uma unidade com base circunscricional em 13 municípios do baixo extremo sul baiano, com a missão de melhorar o atendimento do DPT e do IML nos serviços dispensados a população pela promoção da justiça, para que o serviço seja eficaz e rápido em favor de todos aqueles que do órgão, por ventura, venha necessitar. (Por Athylla Borborema).