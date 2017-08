Foragida de Teixeira de Freitas é presa fazendo mistura de cocaína em motel de Vitória da Conquista

Policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, descobriram, nesta última segunda-feira (21), que uma mulher presa, no dia 17 de agosto, identificada inicialmente como Mayara de Jesus Santos, era na verdade Valdirene Cunha de Abreu, de 28 anos, foragida do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde cumpria pena de mais de 30 anos de prisão pela participação em um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio.

A mulher e outros três comparsas foram presos, na semana passada, por policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), dentro de um motel de Vitória da Conquista, com meio quilo de cocaína com pureza de até 99 por cento, conhecida como nine-nine. O grupo estava misturando bicarbonato à droga para fazê-la render mais e ampliar os ganhos com a venda. A DTE integra o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

As últimas informações dão conta que os trâmites legais já estão sendo providenciados para que a fugitiva retorne para Teixeira de Freitas, visando o cumprimento de sua pena. O novo processo por tráfico de drogas continua em curso e se condenada, a fujona terá sua pena acrescida. (Por Ronildo Brito)