Força Tarefa prende em Teixeira de Freitas dupla que sequestrou, roubou e matou nutricionista em São Mateus

Uma força tarefa capixaba formada por agentes da Polícia Federal, da Polícia Civil e por policiais do serviço reservado do 13º Batalhão da Polícia Militar de São Mateus, em parceria com policiais militares da 87ª Companhia Independente de Polícia Militar, prenderam 6 pessoas de uma mesma quadrilha na noite deste último sábado (20/02), em Teixeira de Freitas, inclusive os dois homens que sequestraram e mataram com um tiro na cabeça a nutricionista Camila dos Santos Lopes, 29 anos, no final da tarde de quinta-feira (18/02), no centro da cidade de São Mateus, no extremo norte do Espírito Santo.

O corpo da nutricionista Camila dos Santos Lopes, 29 anos, que era filha única do casal Bartolomeu Lopes Junior e Maria das Graças Malverdi dos Santos, foi encontrado no final da tarde deste último sábado (20), no bairro Litorâneo, na zona norte de São Mateus, em uma região de plantação de eucalipto numa antiga estrada de terra que liga à cidade a Conceição da Barra. A moça havia acabado de visitar uma prima no centro da cidade e quando entrou em seu carro, um veículo Onix, de cor branca, Placa Policial PPB-1633, foi abordada por dois marginais armados. A polícia só tinha as imagens do momento do sequestro e manteve a conquista de outras imagens até os carros curvarem em direção ao estado da Bahia pela BR-101.

Segundo o capitão Rubens da Silva Cruz, do serviço reservado do 13º BPM de São Mateus, que comandou a operação em Teixeira de Freitas, para promover o latrocínio, os elementos utilizaram um veículo Ford/Focus, de cor prata. E esta era a única pista que eles possuíam em mãos por causa das imagens recolhidas de loja em loja que mostraram a trajetória de fuga dos marginais levando a vítima com eles. E existia apenas uma suspeita que os criminosos tivessem fugido para a Bahia e a cidade de Teixeira de Freitas poderia ser o refúgio, mas não existia nenhuma pista dos criminosos.

A prisão

Os autores do crime foram presos em Teixeira de Freitas na noite deste sábado (20), quando o Ford/Focus parecido com o mostrado na filmagem, foi visto pelos policiais capixabas trafegando pela Avenida Presidente Getúlio Vargas. Quando abordado tinha um único elemento ao volante que tratou-se de Rafael de Jesus Lima, 25 anos, morador da Rua Pernambuco no bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas.

Ao vasculharem o carro do suspeito, os policiais encontraram os brincos e os óculos escuros da nutricionista assassinada por ele e um revólver marca Taurus, calibre 38, de numeração raspada, com 4 cartuchos intactos e 1 cápsula deflagrada, cujo revólver foi utilizado para matar a jovem. E sem trabalho algum, logo confessou a autoria do crime dizendo que fora ele o autor do tiro que ceifou a vida da jovem e dedurou o parceiro. Na sequência os policiais capixabas pediram ajuda ao major Raimundo Magalhães, comandante da 87ª CIPM, que liberou um forte efetivo para a operação que resultou na prisão de seis pessoas pertencentes à quadrilha.

Além de Rafael de Jesus Lima, 25 anos, foi preso o seu parceiro no crime, o mineiro de Nanuque, José Junior Lopes Santos, 24 anos, também morador da Rua Pernambuco no bairro São Lourenço em Teixeira de Freitas, o qual já havia sido preso em 18 de dezembro de 2014, na cidade de Itanhém, envolvido em roubo de gado. Na casa dele foi encontrado o anel de ouro da vítima, o qual dedurou o primo e a tia que estavam com os restos dos pertences da vítima, inclusive o carro da nutricionista que já possuía placa falsificada da cidade de Camaçari-BA.

Na casa de Anderson Vieira Lopes, 30 anos, na Rua Graciliano Viana, no bairro Bela Vista, foi encontrado na garagem, o veículo da vítima. E na casa da sua mãe, Sandra Maria Vieira Lopes, 49 anos, natural de Itanhém, residente na Rua 16, Urbis-I, na zona sul de Teixeira de Freitas, foram encontradas inúmeras Carteiras de Identidade falsas com fotografias do filho e inclusive, planilhas de documentos em branco para fabricação ilegal de Carteira de Identidade, talões de cheques em nomes de terceiros e vários cartões de crédito também pertencentes a outras pessoas.

Ainda foram presos Mauricio de Oliveira Santos, 30 anos, natural de Itagimirim, residente na Rua Pátria, no bairro Estância Biquíni, em Teixeira de Freitas. Além da prisão do mineiro de Teófilo-Otoni, Maury Ferreira de Carvalho Junior, 42 anos, morador da Rua Cosme de Faria, no centro – o qual é apontado como o chefe da quadrilha com ramificação nos Estados da Bahia, Minas e Espírito Santo. Maury é ex-funcionário da 24ª Ciretran e foi expulso do órgão acusado de atitude inadequada e já registra uma passagem pela polícia teixeirense por envolvimento em roubo e adulteração de chassis de veículos.

Com a quadrilha foram apreendidos inúmeros objetos, inclusive um simulacro de pistola, 17 Carteiras de Identidade falsificadas com fotos dos indivíduos que utilizavam nomes diferentes – além de quatro carros roubados, entre eles, o da nutricionista Camila dos Santos Lopes, assassinada pela dupla Rafael de Jesus Lima, 25 anos e José Junior Lopes Santos, 24 anos. E também uma Caminhonete Toyota Hilux, tomada de assalto de um agropecuarista na cidade de Itabuna e que já estava com placa adulterada, constando como se fosse de Juazeiro-BA.

O apelo da vítima

Todos os seis elementos presos em Teixeira de Freitas na noite deste sábado (20), foram recambiados para o DPJ – Departamento de Polícia Judiciária de São Mateus, onde o caso está sendo cuidado pelo delegado Roberto Carlos de Santi. Os acusados Rafael de Jesus Lima, 25 anos e José Junior Lopes Santos, 24, confessaram que foram ao Espírito Santo roubar o carro encomendado pelo próprio primo e, tão logo chegaram a Teixeira de Freitas, o veículo da nutricionista foi entregue a um dos membros da quadrilha, identificado por Anderson Vieira Lopes, 30 anos, que faria a adulteração do carro e pelo serviço delituoso, pagou ao mesmo a quantia de R$ 4 mil.

O latrocida Rafael de Jesus Lima, ao ser preso em Teixeira de Freitas, quando perguntado, disse que a moça permaneceu calada durante todo o tempo em que era conduzida por eles e quando desviaram o caminho para a estrada de chão, ela uma única vez pediu que eles levassem o carro e todos os seus pertences, mas que nada fizessem com ela. Mas, segundo o criminoso, mesmo diante do apelo, não sabe dizer o que deu na sua cabeça que ao abandonar a moça na plantação de eucalipto disparou um tiro certeiro contra sua cabeça. (Por Athylla Borborema).

