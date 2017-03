Fotógrafo agredido por Caio Castro em Trancoso vai processar ator e pedir R$ 100 mil de indenização

O fotógrafo André Ligeiro, agredido por Caio Castro durante os festejos de Réveillon em Trancoso, no litoral sul de Porto Seguro, acaba de informar que está processando o ator por danos morais, e ajuizou uma ação na quinta-feira, dia 23, em que pede R$ 100 mil como reparação.

“Fizemos a distribuição ontem (quinta, 23), no fórum de Santo Amaro, em São Paulo, e agora vamos esperar o trâmite da ação. Ele deve ser notificado, citado e a audiência ser marcada. Não deve demorar”, explicou o advogado Henrique Ventureli, representante do fotógrafo. Por orientação dele, André não vai falar sobre o caso até o julgamento da ação.

Procurada, a assessoria de imprensa de Caio Castro, divulgou um curto comunicado sobre o assunto. “A assessoria do ator Caio Castro desconhece a informação. O ator não recebeu nenhuma notificação até o momento”, dizia o documento.

O advogado Henrique Ventureli contou ainda que em fevereiro fez uma notificação extra-judicial para o ator a fim de resolver a situação fora da Justiça. Como não obteve resposta, entrou com o processo.

“Tentamos esse acordo em fevereiro, como não tivemos resposta, vamos esperar a Justiça agora”, disse o advogado.

O caso

Na madrugada do dia 30 de dezembro de 2016, o ator Caio Castro agrediu o fotógrafo André Ligeiro em uma festa em Trancoso. Uma promoter pediu para que não fossem feitas fotos do ator, mas André fez o clique assim mesmo. Na sequência, segundo ele, foi agredido por uma cabeçada de Caio – que abriu seu supercílio e lhe rendeu três pontos.

“Ele chegou acompanhado de uma pessoa que não parecia ser do evento, mas assessora pessoal. Sou fotógrafo e ganho a vida clicando famosos. Fiz a foto, virei de costas e ele veio atrás de mim, me puxou pela camisa e, quando virei ele me deu a cabeçada”, contou André.

Na época, a assessoria de imprensa do ator se manifestou através de um comunicado que confirmava parte da história e pedia desculpas pelo ocorrido.

“Caio Castro esteve presente na festa Saravá, em Trancoso, Bahia, acompanhado de amigos. Ao chegar, a assessora de eventos que estava com o ator, pediu que ele não fosse fotografado por conta de marcas patrocinadoras concorrentes no evento. Houve um desentendimento no local. O ator lamenta o ocorrido e pede desculpas ao fotógrafo André Ligeiro e todos os profissionais que se sentiram ofendidos”. (Informações: EGO)