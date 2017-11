Fraternos: Empresário com mandado de condução coercitiva já prestou serviço para o ex e atual prefeito de Itamaraju

Nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, foi confirmado que o empresário itamarajuense Isac Santos Joaquim Boaventura, mais conhecido como “Isac Bocoro”, está na lista dos acusados com mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é detida para prestar depoimento. A Operação Fraternos, desencadeada pela Polícia Federal (PF), investiga um esquema que teria desviado R$ 200 milhões das prefeituras de Porto Seguro, Eunápolis e Santa Cruz Cabrália, de responsabilidade dos prefeitos Claudia Oliveira, Robério Oliveira e Agnelo Santos, respectivamente, todos do PSD. Por decisão do Tribunal Regional Federal 1 (TRF1), os três gestores foram afastados por tempo indeterminado.

O empresário Isac Santos Joaquim Boaventura ‘Isac Bocoro’ é dono da empresa Katharina Transporte e Locação de Máquinas Ltda., que no final do ano passado já tinha se envolvido em um escândalo público em Itamaraju, após executar obras consideradas de baixa qualidade. Os serviços foram contratados pelo então vice-prefeito e prefeito em exercício Luiz Mário, que assumiu o posto do titular Manoel Pedro Soares, que passara por tratamento de saúde e teve que licenciar-se à época. O detalhe que chama a atenção é que Luiz Mário é também do PSD, mesmo partido de Cláudia Oliveira, Robério Oliveira e Agnelo Santos.

As obras de pavimentação executadas pela Katharina, ficaram conhecidas como “asfalto sonrisal”, já que muitos trechos não suportaram a primeira chuva. Também houve questionamentos sobre a largura do asfaltamento em algumas ruas, estreito demais e até vias que foram pavimentadas apenas em um lado. O outro lado foi deixado no chão batido.

Mesmo com esse histórico da empresa, o atual prefeito de Itamaraju, Marcelo Angênica (PSDB), também contratou a Katharina Transporte e Locação de Máquinas Ltda., para executar uma operação “tapa-buracos” pelo menos em dois trechos da cidade. Num trecho de asfalto que liga a cidade baixa ao Bairro Várzea Alegre e no perímetro urbano da BA-489, na região do Bairro Liberdade, na saída em direção ao Prado. Em um vídeo postado nas redes sociais pela página TV Itamaraju, “Isac Bocoro” fala da parceria de sua empresa com a Prefeitura do município e afirma que a usina de produção de asfalto de sua propriedade ficaria em Eunápolis, um dos municípios alvo da ação da Operação Fraternos da PF. Nesse mesmo vídeo o secretário de Obras de Itamaraju, “Toninho da Tonimaq”, detalha a parceria da Prefeitura com a Katharina.

Total

Foram conduzidos coercitivamente: Ana Maria Miranda Longo, de Santa Cruz Cabrália; Angelo Suzart Gomes, de Eunápolis; Carlos Roberto Andrade Borges, de Lauro de Freitas; Danilo Lima Santos Guerreiro, residente em Itapuã, Salvador; Isac Santos Joaquim Boaventura, de Itamaraju; Isnar Augusto de Jesus Santos, em Eunápolis; Jonata Lima Santos Guerreiro, em Itapuã, em Salvador; Jorge Lima Batista, em Porto Seguro; Josineto Leite de Jesus, em Salvador, no Cabula; Luiz Felipe de Sales, em Porto Seguro; Maria Luiza Tosta, em Salvador; Odilardo Pimentel de Figueiredo Filho, no Alphavile I, em Salvador; Thiago Luiz Mendes Duarte, em Porto Seguro; Edna de Souza Alves, também em Porto Seguro.

A lista dos suspeitos que tiveram contra si mandados de busca e apreensão: Agnelo Silva Santos Júnior, prefeito de Santa Cruz Cabrália, com endereço residencial em Porto Seguro; Cláudia Oliveira, prefeita de Porto Seguro; James Almeida Mascarenhas, residente em Itaberaba; Robério Oliveira, prefeito de Eunápolis; Marcos da Silva Guerreiro, Margarete Marinho Santos, Ricardo Luiz Rodrigues Bassalo, Azeuane Belanisia de Jesus Pires, Deneson Marcio Rodrigues Bassalo, Douglas Guerreiro Santos, João Lázaro de Assis Sousa, Maria José de Jesus Santos, Tainan Belanisia de Jesus Santos, Naia Belanisia de Jesus Santos, Rafaela Santos Reis e Vagner da Conceição do Espírito Santo, todos em Salvador; Sílvio Naziozeno dos Santo e Antônio Fernando Pastore em Porto Seguro; Caique Max da Costa Santos, atualmente em Portugal; Herbert Jofre Santos Pinto, morador de Eunápolis; José Roberto Andrade de Oliveira, de Porto Seguro; Márcio Almeida Passos, residente em Nova Lima, estado de Minas Gerais; e Marcio Puig, morador de Porto Seguro.

Empresas

Além da Katharina Transporte e Locação de Máquinas Ltda., a investigação aponta que as empresas envolvidas no esquema eram: Basmar Construtora e Incorporadora, TWA Construções e Empreendimentos (atual Constante Construções e Serviços), Refratec Reformas e Manutenção Técnica, Litoral Sul Serviços Técnicos Especializados, OMG Construtora, LTX Empreendimentos Construções, Citrino Logística Serviços e Montagens, Star Multi Serviços e Produções, Stell Empreendimentos e Serviços, Top Dez Promoção de Eventos, Betopão Comercial, Integra GRP Soluções de Software, Katharina Transportes, Mais Construtora, OPF Construções, TL Mendes Duarte Turismo, Litoral Bahia Empreendimentos, Axé Eventos. (Por Ronildo Brito)